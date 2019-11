Sve što trebaš od banke - u paketu, već od 10 kn

c) dolaskom u bilo koju poslovnicu Banke.

Da, i to po svim računima, uz naplatu naknade. Visinu naknade možeš saznati ovdje .

Prešutno prekoračenje po tekućem kunskom računu predstavlja iznos sredstava koji Zagrebačka banka stavlja na raspolaganje klijentu uz prethodno ispunjavanje potrebnih preduvjeta (isplata redovnog primanja na račun u Zagrebačkoj banci, fizička identifikacija klijenta u poslovnici Zagrebačke banke te odgovarajuća kreditna sposobnost), a kojim se klijent može koristiti prema vlastitim potrebama, u visini odobrenog limita (za TB korisnike do 15.000 kn) i do određenog roka. Provjeri mogućnost korištenja u bilo kojoj Zabinoj poslovnici.

Obročna otplata omogućava odgodu plaćanja prema dogovorenom broju i planu dospijeća rata.

Za korištenje ovom uslugom Zagrebačka banka odobrava limit za obročnu otplatu putem Maestro kartice. Limit za obročnu otplatu predstavlja iznos sredstava koji Zagrebačka banka stavlja na raspolaganje klijentu uz prethodno ispunjavanje potrebnih preduvjeta (isplata redovnog primanja na račun u Zagrebačkoj banci, fizička identifikacija klijenta u poslovnici Zagrebačke banke te odgovarajuća kreditna sposobnost). Tom prednošću možeš se koristiti plaćanjem Maestro karticom Zagrebačke banke prema vlastitim potrebama, u visini odobrenog limita i do određenog roka. Obročna otplata bez kamata i naknada namijenjena je osnovnim i dodatnim korisnicima Maestro kartica izdanih uz uslugu TB.

Pri kupnji na označenim prodajnim mjestima u Hrvatskoj za obročnu otplatu možeš odabrati otplatu do 24 obroka, i to bez kamata, naknada i dodatnih troškova.

Obročna oplata može se realizirati na svim prodajnim mjestima koja nose oznaku Zagrebačka banka, Obročna otplata, Bez kamata / bez naknada. Rate obročne otplate po Maestro kartici naplaćuju se s kunskog računa.